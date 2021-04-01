جنيف 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسدعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم إلى الاستثمار في القوى العاملة في مجال الصحة وحمايتها ، وضمان أن يكونوا أول من يحصل على اللقاح في جميع أنحاء العالم، نظراً لكونهم في الصفوف الأولى للاستجابة لجائحة "كوفيد 19" التي تمثل أصعب أوقات واجهتها الإنسانية .وأشار في مؤتمر صحفي اليوم إلى وجود عجز في إعداد العاملين الصحيين في العالم يصل إلى 18 مليون شخص قبل الوباء، مطالباً بإبرام معاهدة دولية بشأن الجوائح ، ليكون العالم متأهبا للجوائح القادمة في المستقبل والحفاظ على سلامة العالم .// انتهى //19:56ت م0217