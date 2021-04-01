عام / الصحة العالمية تدعو إلى الاستثمار في القوى العاملة في مجال الصحة
الخميس 1442/8/19 هـ الموافق 2021/04/01 م واس
جنيف 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم إلى الاستثمار في القوى العاملة في مجال الصحة وحمايتها ، وضمان أن يكونوا أول من يحصل على اللقاح في جميع أنحاء العالم، نظراً لكونهم في الصفوف الأولى للاستجابة لجائحة "كوفيد 19" التي تمثل أصعب أوقات واجهتها الإنسانية .
وأشار في مؤتمر صحفي اليوم إلى وجود عجز في إعداد العاملين الصحيين في العالم يصل إلى 18 مليون شخص قبل الوباء، مطالباً بإبرام معاهدة دولية بشأن الجوائح ، ليكون العالم متأهبا للجوائح القادمة في المستقبل والحفاظ على سلامة العالم .
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19:56ت م
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