تونس 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واساستقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم الذي يزور تونس حاليا حاملا رسالة شفوية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.وتناول اللقاء وفق بيان للرئاسة التونسية العلاقات بين تونس والجزائر، وسبل توطيدها ودعمها والنهوض بها، إلى جانب الأوضاع في المنطقة.وأكّد الرئيس التونسي خلال اللقاء أن تطوير التعاون والشراكة بين البلدين وتدعيم سنّة التشاور في الملفات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية والتنسيق هو خيار ثابت ومبدأ راسخ.// انتهى //19:56ت م0219