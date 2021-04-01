الظهران 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسأعلنت أرامكو السعودية ومعهد الخرسانة الأمريكي اليوم إطلاق مركز التميّز للمواد اللا معدنية (NEx) الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز استخدامها في قطاع البناء والإنشاء.ويعمل المركز -الذي يتخذ من المقر العالمي لمعهد الخرسانة الأمريكي مقرًا له بالولايات المتحدة الأمريكية- على تسريع وتيرة استخدام المواد والمنتجات اللا معدنية في الإنشاء، مما يعزز دور المعهد لكونه هيئة رائدة عالميًا ومصدرًا لوضع معايير متفقٍ عليها وتعميمها واعتمادها فيما يخص تصميم الخرسانة والإنشاءات والمواد.وأوضح النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية بأرامكو أحمد السعدي, أن الشركة وضعت حلولًا قائمة على المواد اللا معدنية وطبقتها ضمن نطاق أعمالها لأكثر من عقدين من الزمان، وتفوق مزاياها البدائل المعدنية، مع تصدّيها في الوقت نفسه لتحدّيات البيئة والاستدامة، وفي الوقت نفسه تتجاوز فرص استخدامها في القطاعات الأخرى قطاع النفط والغاز بكثير.من جهته بيّن رئيس معهد الخرسانة الأمريكي جيفري كولمان أن مهمة المركز ستكون التعاون عالميًا في استخدام المواد اللا معدنية في المباني من خلال دفع عجلة البحوث والتثقيف والتوعية وتبنّي التقنية، وسيؤدي توسيع نطاق إدخال المواد والمنتجات اللا معدنية في المباني إلى تحسين الاستدامة والإسهام في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتعزز متانة المنشآت وعمرها الافتراضي .وأشار كولمان إلى أن أرامكو تعمل على تنسيق جهودها مع رؤية معهد الخرسانة الأمريكي لتلبية متطلبات هذا العالم المتغير بفاعلية، وذلك عن طريق وضع معايير لتطوير واستخدام المواد اللا معدنية في البناء والإنشاء، معرباً عن سعادته بتلقّي دعم أرامكو في التواصل مع الأطراف المعنية في هذا القطاع حول العالم.ويخطط المركز لتوسيع نطاقه ليشمل استخدام المواد اللا معدنية بديلًا عن مواد الإنشاء الأخرى، مثل المواد الخاصة بواجهات المباني، والإسفلت، والتربة، كما يتطلع المركز لجذب مزيد من الشركاء من مؤسسات أكاديمية رائدة، وجهات صناعية، وهيئات فنية، والجهات المختصة بوضع المعايير، والجهات المصنّعة، والمهنيين.// انتهى //19:57ت م0221