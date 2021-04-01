الرباط 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 إبريل 2021 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزير شؤون خارجية سلوفينيا أنزي لوغار.وذكر بيان للخارجية المغربية، أن الوزيرين أشادا خلال هذه المباحثات بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ودينامية تطويرها، من خلال تعزيز الحوار والتشاور السياسي، وكذا النهوض بالتعاون الاقتصادي، وسجلا تقارب وجهات نظرهما حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وقضايا القارة الأفريقية.// انتهى //20:45ت م0236