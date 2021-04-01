سياسي / وزير الخارجية المغربي يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره السلوفيني
الخميس 1442/8/19 هـ الموافق 2021/04/01 م واس
الرباط 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 إبريل 2021 م واس
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزير شؤون خارجية سلوفينيا أنزي لوغار.
وذكر بيان للخارجية المغربية، أن الوزيرين أشادا خلال هذه المباحثات بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ودينامية تطويرها، من خلال تعزيز الحوار والتشاور السياسي، وكذا النهوض بالتعاون الاقتصادي، وسجلا تقارب وجهات نظرهما حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وقضايا القارة الأفريقية.
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