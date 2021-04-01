عواصم 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 إبريل 2021 م واسأغلقت الأسهم الأوروبية قاب قوسين أو أدنى من ذروة قياسية اليوم بسبب بيانات قوية لأنشطة المصانع من منطقة اليورو، وتفاؤل حيال خطة إنفاق جديدة من الحكومة الأمريكية، مما طغى على بواعث القلق من إغلاق جديد في فرنسا.فقد صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة إلى 432.22 نقطة، لتفصله نحو نقطة واحدة عن أعلى مستوياته على الإطلاق. واستردت المؤشرات الأمريكية المناظرة بالفعل جميع خسائرها من جراء أزمة فيروس كورونا منذ العام الماضي.وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة إلى مستوى جديد، في حين تقدم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة بعدما أظهرت الأرقام أسرع نمو لأنشطة المصانع بمنطقة اليورو على مدار عمر المسح البالغ 24 عاما في مارس.// انتهى //20:53ت م0238