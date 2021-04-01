الرباط 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 إبريل 2021 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمـد المالك، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فاطمة سامبا ضيوف سمورة، سبل تطوير التعاون بين المنظمة والاتحاد، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وخلال اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على بناء تعاون ثنائي مثمر يقوم على برامج عملية، يكون لها مردود إيجابي، وخاصة في الجانب الرياضي، كوسيلة لتحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة، ودمج القيم الرياضية في الأنظمة التعليمية من خلال إنشاء كرسي بحثي مشترك بين إيسيسكو والفيفا.كما اتفق الجانبان على مواصلة العمل على وضع اتفاقية للتعاون المشترك، يُوقع عليها في أقرب وقت، وإطلاق مبادرات وبرامج وأنشطة مشتركة.// انتهى //21:19ت م0241