عام / الولايات المتحدة تسجل 64,149 إصابة مؤكدة و 917 حالة وفاة بفيروس كورونا
الخميس 1442/8/19 هـ الموافق 2021/04/01 م واس
واشنطن 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 أبريل 2021 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 64,149 إصابة مؤكدة و 917 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 30,277,908 ، فيما بلغ عدد الوفيات 549,098.
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