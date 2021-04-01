صامطة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 أبريل 2021 م واساحتفت محافظة صامطة اليوم بفعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان 2021م تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي"، الذي نظمته إدارة المشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الجنوبي بصحة جازان ومكتب التعليم بالمحافظة.وتهدف الفعاليات إلى توعية أفراد المجتمع وخصوصاً الأطفال وأولياء أمورهم بأهمية وكيفية العناية بصحة الفم والأسنان، بتطبيق المواد الواقية من التسوس على أكبر شريحة من الأطفال، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع في دعم وتنفيذ البرامج الوقائية، والتأكيد بأهمية تفعيل العمل الوقائي لخفض نسب الإصابة بأمراض الفم والأسنان لدى الأطفال وأفراد المجتمع كافة، من خلال التوعية المستمرة.وتتضمن الفعاليات معرضاً توعوياً بمستشفى صامطة العام، يضم نشرات توعوية ورسومات توضيحية حول الأمراض التي قد تصيب الفم، وكيفية المحافظة على الأسنان وطرق التنظيف السليمة، إضافة إلى لوحات إرشادية وتوعوية للحرص على صحة الفم والأسنان، قام بعملها طلاب مدارس مكتب تعليم صامطة.// انتهى //21:26ت م0245