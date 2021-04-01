الرياض19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسأقامت جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض ( كفيف)، اليوم، حفل الزواج الجماعي المرئي - عن بعد -، لـ 32 كفيفاً وكفيفة، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي والسعادة.وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية ( كفيف ) سعود بن عبد الله الراجحي أن هذا الحفل لهذا العام ما هو إلا امتداد لمسيرة العطاء الممتدة منذ عام 1428، في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم بمجتمعهم، كونهم عنصرا أساسيا فيه.من جانبها، أكدت رئيسة خدمات المستفيدين جميلة بنت علي مسرحي أنه منذ التأسيس ساهمت ( كفيف في عقد ما يقارب (249) قرانا وفقا لشروط وضوابط برنامجي الزواج بنسخته الـ"19 و 20" وسعادة بنسخته الـ"7".وأضافت: " تتركز محاورنا في تحقيق الأمان المادي للشباب لتخفيف أعباء تكاليف الزواج، وتحقيق الأمان النفسي والاجتماعي والذي يتمثل في تأهيل كلا الجنسين من خلال الحصول على دورات متخصصة تمكنهم من تكوين أسر مستقرة"، متمنية للجميع حياة سعيدة مكللة بالتوفيق والنجاح.// انتهى//21:27ت م0246