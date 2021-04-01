بريدة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسأطلق التجمع الصحي بمنطقة القصيم خدمة توصيل الأدوية للمستفيدين عبر التسجيل للطلب بالموقع الرسمي لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.وتهدف الخدمة إلى التسهيل على المرضى بصرف ووصول الدواء لمنازلهم، والتركيز على تغطية وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بكل عناصرها الوقائية والعلاجية والتأهيلية، ووصول هذه الخدمة لمنازلهم.// انتهى //21:28ت م0247