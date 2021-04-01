نجران 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 إبريل 2021 م واسدشنت اليوم بمحافظة خباش التابعة لمنطقة نجران، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة تحت عنوان "الخوارج شرار الخلق" ، وذلك بمقر المحافظة.وتهدف الحملة إلى توعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وغيرها من الجماعات المنحرفة والضالة وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، من خلال جولات ميدانية وبرامج توعوية .وتضمنت الحملة مشاركات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //21:44ت م0252