ثقافي / تدشين حملة "الخوارج شرار الخلق" في محافظة خباش بنجران
الخميس 1442/8/19 هـ الموافق 2021/04/01 م واس
نجران 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 إبريل 2021 م واس
دشنت اليوم بمحافظة خباش التابعة لمنطقة نجران، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة تحت عنوان "الخوارج شرار الخلق" ، وذلك بمقر المحافظة.
وتهدف الحملة إلى توعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وغيرها من الجماعات المنحرفة والضالة وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، من خلال جولات ميدانية وبرامج توعوية .
وتضمنت الحملة مشاركات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.
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21:44ت م
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