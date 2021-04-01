لندن 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 إبريل 2021 م واسشارك صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، في اجتماع افتراضي اليوم، ضم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي مع مبعوث رئاسة الوزراء البريطانية الخاص للمنطقة اللورد إدوارد ليستر.وجرى خلال الاجتماع، مناقشة علاقة دول مجلس التعاون الخليجي مع بريطانيا وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:29ت م0257