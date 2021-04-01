القاهرة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 إبريل 2021 م واسعقدت جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة حقوق الإنسان" عبر تقنية الاتصال المرئي أعمال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان المخصص لانتخاب أربعة أعضاء في لجنة حقوق الإنسان العربية برئاسة دولة الكويت، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتحت إشراف قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية، وذلك إعمالاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.وأوضحت الأمينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح اليوم، أنه انتُخب خلال الاجتماع أربعة أعضاء بالتزكية، وهم المستشار عبدالرحمن الشبرقي من المملكة العربية السعودية، والمستشار جابر صالح المري من دولة قطر، والسفيرة نادية جفون من السودان، ورضى مراد من لبنان، على أن تكون عضويتهم بصفتهم الشخصية.وأشارت أبو غزالة إلى أن مدة ولاية الأعضاء المنتخبين ستكون لمدة أربع سنوات تبدأ من 4 أبريل الجاري وتنتهي في 2 أبريل 2025.// انتهى //22:36ت م0258