تبوك 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واساختتم نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد للكليات التقنية الدكتور عادل الزنيدي أمس زيارته لمنطقة تبوك، التي وقف من خلالها على المنشآت التدريبية بالمنطقة، و سير العملية التدريبية في مختلف الأقسام والتخصصات بمدينة تبوك والمحافظات التابعة لها.وشملت الزيارة الكليات التقنية بتبوك والوجه وأملج وفروع الكلية التقنية بحقل وضباء ، كما شملت المعاهد الصناعية الثانوية، واطلع الزنيدي على سير العملية التدريبية بالمنشات وجهود التدريب التقني والمهني بتبوك في تسيير الأعمال التدريبية والإدارية وفق الخطط والاستراتيجيات التي تخدم المتدربين وتؤهلهم لدخول سوق العمل مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التدريبية.وفي ختام زيارته التقى الدكتور الزنيدي بقيادات المنشآت التدريبية بالمنطقة بمقر الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك للاستماع للملاحظات والمتطلبات التي تسهم في زيادة فاعلية سير العملية التدريبية مشدداً على بذل المزيد من الجهود وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه برامج التدريب وتعزيز التعاون البنّاء مع جميع القطاعات بهدف تحقيق رؤية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .بدوره أكد مدير عام الإداره العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري عل أن المنظومة التدريبية بالمنطقة تشهد نقلة نوعية وتطويرية في مختلف التخصصات ، مشيراً إلى أنه منذ بداية جائحة فايروس كورونا عملت الإدارة على رفع كفاءة المنشآت التدريبية بالمنطقة لإستقبال المتدربين " عن بعد" من خلال رفع كفاءة البنية الرقمية بها بإشراف ومتابعة من سمو أمير منطقة تبوك ودعم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهيد الفهيد مما أسهم في تقديم تدريب على مستوى عالٍمن الجودة للمتدربين والمتدربات.// انتهى //22:43ت م0261