واشنطن 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 إبريل 2021 م واسأكدت وزارة الخزانة الأمريكية دعمها لقرار زيادة أصول صندوق النقد الدولي.وقالت وزارة الخزانة في بيان لها أمس إن زيادة هذه الأصول المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، ستساعد الدول ذات الدخل المنخفض دون تحميل الولايات المتحدة أي تكاليف إضافية, مشيرةً إلى أن هذه الخطوة ستدعم التعافي الاقتصادي العالمي والأمريكي.وأوضحت أنه إذا اشترت الولايات المتحدة حقوق السحب الخاصة من أي دولة أخرى، فسيمكنها الحصول على فائدة، مع احتفاظها بحق رفض شراء حقوق السحب الخاصة من أي دولة تعارض سياساتها.// انتهى //00:04ت م0001