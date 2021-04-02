واشنطن 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 إبريل 2021 م واسبحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الأوكراني أندريه تاران، مستجدات الوضع الأمني ​​الإقليمي.وجدد أوستن، التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتطلعاتها الأوروبية الأطلسية، مؤكداً التزام الولايات المتحدة ببناء قدرة القوات الأوكرانية للدفاع بشكل أكثر فعالية.فيما أعرب وزير الدفاع الأوكراني من جهته، عن امتنانه للحوار المفتوح والدعم المستمر من الولايات المتحدة.// انتهى //00:06ت م0002