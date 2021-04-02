الخرطوم 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 إبريل 2021 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان أمس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، الذي يزور الخرطوم حالياً.وتناول اللقاء التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية والمجهودات والمساعدات التي يمكن أن تقدمها بعثة الأمم المتحدة لدفع عملية السلام.// انتهى //00:30ت م0008