الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسصعد فريقا الرياض والنجمة إلى دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.وجاء صعود الرياض والنجمة بعد تأهلهما إلى نهائي بطولة أندية المملكة لدرجة الناشئين تحت 17 عامًا (الدرجة الثانية) على حساب الشرق وسدير.وحقق الرياض فوزًا على ضيفه الشرق بنتيجة 3-1 في مباراة إياب نصف النهائي أمس الخميس، ليكرر انتصاره ذهابًا بنتيجة 4-1، في المقابل حسمت ركلات الترجيح تأهل النجمة على حساب سدير.وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز النجمة على ملعب سدير بهدف نظيف، قبل أن يفوز سدير في مباراة العودة بالنتيجة ذاتها في الوقت الأصلي، ليلجأ الفريقان لوقت إضافي انتهى بالتعادل 1-1 (2-1 لسدير في النتيجة الإجمالية للمباراة) ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها النجمة بنتيجة 7-6.// انتهى //00:37ت م0009