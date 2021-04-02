الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسصعد فريقا العدالة وأحد إلى الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.وجاء صعود العدالة وأحد بعد تأهلهما إلى نهائي بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 15 عامًا (الدرجة الأولى) على حساب العروبة والفيحاء.وحقق العدالة فوزًا على ضيفه العروبة بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما أمس الخميس، في إياب نصف النهائي، علمًا بأن مباراة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي.وكرر أحد تفوقه على الفيحاء وفاز عليه بهدف نظيف، ليتأهل بمجموع اللقاءين (2-0).// انتهى //00:38ت م0010