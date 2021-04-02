الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واستنطلق اليوم الجمعة، منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات، وذلك بإقامة 8 مباريات.ويستضيف الفاو نظيره العلمين في وادي الدواسر، بينما يحل الريان ضيفًا على العلاء في المدينة المنورة، وفي ينبع يلتقي رضوى مع منيف.وفي مكة المكرمة يواجه الوحدة نظيره طويق، فيما يستضيف الاتفاق نظيره حراء في الدمام، بينما يلعب القادسية مع النهضة في الخبر.وتستكمل بعد غدٍ مباريات الجولة بإقامة مواجهتين في الرياض تجمع الأولى مصدة مع الجزيرة، فيما تجمع الثانية العرض مع الثقبة.// انتهى //00:39ت م0011