عدن 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 إبريل 2021 م واسحذرت الحكومة اليمنية، من التوجه الخطير الذي تتبناه ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه النازحين في محافظة مأرب شرقي البلاد، ومن نتائج خطابها التحريضي ضدهم الذي قالت إنه "يرقى لمستوى التهديدات الإرهابية ".واستنكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، حملة التحريض الممنهجة التي تشنها الميليشيا وقياداتها على مخيمات النازحين في المحافظة وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل المعنيين بإدانة التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي للميليشيا محمد عبدالسلام التي حرضت على النازحين وبررت جرائم القصف المتواصلة التي طالت مخيمات النزوح في المحافظة.وشددت اللجنة الحكومية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) على ضرورة ممارسة الضغط الدولي والأممي على الميليشيا المدعومة من إيران، لإيقاف جرائمها الممنهجة والمتعمدة بحق النازحين التي ترتكبها تحت غطاء سياسي ودعائي غير مسبوق في تاريخ الجرائم الإنسانية.وعدت الوحدة تصريحات القيادي الحوثي تأكيد على نية الميليشيا الاستمرار في ارتكاب جرائمها الإرهابية بحق النازحين في مأرب.// انتهى //02:12ت م0015