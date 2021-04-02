ثقافي / أدبي الشمالية ينفذ 80 فعالية منوعة
الجمعة 1442/8/20 هـ الموافق 2021/04/02 م واس
عرعر 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس
نفذ النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية ، 80 فعالية منوعة عن بعد، وذلك منذ بدء الاجراءات الاحترازية .
وتضمنت الفعاليات أمسيات ومحاضرات أدبية ، ودورات ، وندوات ، ومشاركات في المناسبات الوطنية، ومسابقات ثقافية وادبية ، وعدد الإصدارات بلغت 25 إصدارا أدبيا وثقافيا ، تنوعت بين دواوين شعرية ومجموعات قصصية ودراسات وتحقيقات نقدية أدبية، وكتب عن تاريخ المنطقة وحضارتها .
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