الطائف 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسنفذت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عدد من المحاضرات التوعوية والتثقيفية للمجتمع بداية من العام الهجري الحالي 1442 حتى نهاية الشهر الماضي وشملت قطاعات حكومية وعسكرية وتعليمية بالإضافة الي العديد من الشركات والمؤسسات التجاريةحيث بلغ عدد المستفيدين اكثر من ( 4400 ) من المواطنين والمقيمين للجنسين ( رجال – نساء ) . وتم تنفيذ هذه المحاضرات في مقرات التدريب بمنطقة مكة المكرمة المتواجدة في المدن ( جدة – الطائف – مكة ) سواء بالحضور المباشر وفق الاحترازات الطبية او عبر تقنية التعليمعند بعد .وسلطت المحاضرات الضوء من خلال تعريف المتدربين كيفية اتباع خطوات التعامل مع الحالات الطارئة, ورفع الجانب التوعوي لدى أفراد المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية بالإضافة الي آخر المستجدات ومبادئ الوقاية من فايروس كورونا المستجد، وكيفية الحد من انتشار الفايروس. و ذلك استمراراً للجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية التي تقدمها الهيئة ، في ظل عودة الحياة إلى الأوضاع الطبيعية .وتأتي أهمية هذه المحاضرات في رفع الوعي الاجتماعي و ذلك انطلاقاً من الدور التكاملي الذي تقوم به الهيئة مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل مكافحة انتشار العدوى، والتعريف بالخدمات المقدمة من الهلال الأحمر السعودي والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الاسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف او طلب الارشادات الطبية الاسعافية وكيفية استخدام تطبيق اسعفني .// انتهى //02:22ت م0017