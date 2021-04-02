عرعر 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسنظم النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية أمس ، محاضرة أدبية " عن بعد" بعنوان ‏"لغات قبائل العرب القديمة وبواقيها في اللهجات المعاصرة".وعرّفت المحاضر ة اللغة العربية الفصحى أنها لغة قريش، وأن اللغويون القدماء سمّوا بعض لغات القبائل، مثل الكشكشة والعنعنة والفحفحفة وغيرها، ولم يسموا بعض الظواهر في لغات العرب مثل إبدال بعض الحروف بحروف أخرى أو حذف بعض الحروف أو تغيير النطق بها.وتناولت المحاضرة المقارنة بين لغات القبائل القديمة واللهجات الحديثة، وأن اللهجات تعود أغلبها إلى أصول فصيحة باستثناء ما دخل عليها من أمم أخرى كالفارسية والتركية.// انتهى //02:22ت م0018