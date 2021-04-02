عدن 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 إبريل 2021 م واسقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن الأعمال الإرهابية التي تمارسها الميليشيا الحوثية بشكل ممنهج ضد ممرات الملاحة الدولية والمنشآت الحيوية للطاقة في المملكة العربية السعودية يعد تهديداً خطيراً ومزعزعاً لأمن واستقرار المنطقة والعالم.ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي ومن ورائها النظام الإيراني لوقف التصعيد العسكري والرضوخ لدعوات السلام، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).وأشار في الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أن التصعيد العسكري للمتمردين الحوثيين وارتفاع وتيرة اعتداءاتهم على المناطق المدنية في اليمن والمملكة يأتي رداً على استجابة الحكومة اليمنية لدعوات المجتمع الدولي لوقف الحرب وإحلال السلام التي كان آخرها مبادرة المملكة لإنهاء الحرب.كما دعا المسؤول اليمني، الحكومة اليابانية للضغط على الانقلابيين الحوثيين والنظام الإيراني الداعم الرئيس لتلك الميليشيات الإرهابية للتعامل بإيجابية مع الدعوات الدولية المنادية للسلام.// انتهى //02:30ت م0019