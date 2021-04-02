اديس 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسأكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي، استقرار الوضع الوبائي المتعلق بفيروس الإيبولا، في الوقت الذي لم يتم فيه تسجيل حالات إصابة أو وفيات جديدة.وأوضحت المراكز في بيان أمس أنه تم الإبلاغ عن حالة تشافي واحدة في غينيا، مشيرة إلى أنه لا توجد حالات نشطة في كل من الكونغو الديمقراطية وغينيا.وأضافت أن دول الاتحاد الافريقي أبلغت عن إجمالي 30 إصابة بفيروس الإيبولا، و15 وفاة// انتهى //03:27ت م0021