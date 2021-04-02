بيروت 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بـثلاثة مليارات دولار وذلك عقب جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض.وواصلت حديثها حول المراوحة والجمود الذي يشهده ملف تشكيل الحكومة اللبنانية في ظل المخاوف من استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي للبلاد.وركزت صحف بيروت على مطالبة البطريرك الماروني بشارة الراعي بعدم توريط لبنان في حروب المنطقة وأن قرار الحرب السلم يجب أن يعود إلى يد الدولة.وعرضت للمواقف التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاءه بوزير الصحة العراقي حسن التميمي حيث أكد بري أن ما يصيب لبنان ويهدده هو نفس ما يصيب العراق ويهدده لاسيما المخاطر المتأتية من الفساد والإرهاب الذي يستهدف الوحدة الوطنية.دوليًا تطرقت إلى شؤون متفرقة من بينها تحذير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن العنصرية ضد البيض قد تتزايد في الولايات المتحدة وإلى العقوبات الجديدة التي فرضتها بريطانيا على المؤسسة العسكرية في بورما ردًا على حملتها القاسية ضد المحتجين.// انتهى //09:25ت م0029