جيزان 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 أبريل 2021 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بجازان ضمن أعماله الرقابية ٨٤٩ زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية شملت المراكز التجارية والمولات ومراكز صيانة السيارات لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.وأسفرت الأعمال الرقابية خلال الأيام الخمسة الماضية عن ١٣ مخالفة للبروتوكولات الوقائية .ودعا الفرع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات١٩٠٠ أو عن تطبيق "بلاغ تجاري".// انتهى //09:42ت م0030