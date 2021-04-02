عام / خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية
الجمعة 1442/8/20 هـ الموافق 2021/04/02 م واس
الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أصدق تمنياتنا بموفور الصحة والسعادة والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه".
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