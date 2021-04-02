الخليل 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.ونقلت مصادر محلية عن الناشط الإعلامي في بلدة بيت آمر محمد عوض ، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت آمر شمال الخليل، واعتقلت فلسطينيين، وداهمت عددا من المنازل في منطقة قاع الحارة وشعب السير واحتجزت من فيها لفترات طويلة، وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها.وذكرت مصادر أمنية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا بعد مداهمة منزله في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.// انتهى //11:00ت م0034