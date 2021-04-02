الرباط 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بمشاركة المغرب في أعمال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني التي عُقدت أمس عبر تقنية الفيديو.ونقلت تأكيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، استعداد المغرب لتسخير كل الإمكانات المتاحة للرقي بالحوار السياسي العربي الياباني إلى مستوى تعاون حقيقي.وتطرقت صحف الرباط إلى إطلاق المملكة العربية السعودية، مشروعا ضخما لتعزيز الجهود الدولية لحماية البيئة ومحاربة التلوث البيئي ومكافحة التغير المناخي، وهي مبادرة المملكة العربية السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، واللتين تعدان من أهم المبادرات البيئية بالمنطقة.وتحدثت عن المحادثات التي ستجريها كل من مصر والسودان وأثيوبيا، في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية لبحث أزمة سد النهضة.وأخبرت صحف الجمعة عن مخلفات حادث إطلاق نار وقع جنوب لوس انجليس، نفذه رجل مسلح وتسبب في مقتل أربعة أشخاص بينهم طفل.وسلطت الضوء على الإجراءات المشددة التي اتخذتها فرنسا لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى قرار إغلاق المدارس، وتقييد التنقلات في أنحاء البلاد.وفي السياق ذاته تناقلت صحف المغرب تحذيرات منظمة الصحة العالمية من بدء موجة جديدة من فيروس كورونا المتحور.// انتهى //11:05ت م0035