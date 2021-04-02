جيزان 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان منذ بدء العمل فيها حتى اليوم 207352 مستفيداً.ووفقاً لصحة جازان، فإن عدد المستفيدين من خدمات عيادة "تطمن" بلغ 60684 مستفيداً، وبلغت المسحات بمراكز"تأكد " 146668 مسحة .وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا، مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق ، دون حجز موعد، أما مراكز " تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراض، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".//انتهى//11:27ت م0037