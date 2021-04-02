إسلام آباد 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم رفض مجلس الوزراء الباكستاني مقترح استيراد السكر الأبيض والقطن من الهند.واهتمت بتأكيد تمسكها بموقفها الأصولي بشأن قضية كشمير وعدم حدوث أي تغيير في هذا الموقف المبني على قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ذات الصلة.وأخبرت صحف إسلام آباد عن عزم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف القيام بزيارة رسمية إلى باكستان الأسبوع المقبل لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا الإقليمية.وأشارت إلى تحذير سلطات الصحة الباكستانية من خطورة السلالة المتحورة لفيروس كورونا على المراهقين وصغار السن نظراً لتأثرهم بها أكثر من السلالة السابقة للفيروس "كوفيد ـ 19".اقتصادياً أخبرت صحف الجمعة عن تسجيل الصادرات الباكستانية قفزة خلال شهر مارس الماضي حيث ارتفعت إلى 2.345 مليار دولار، في حين ظل التضخم في باكستان خارج نطاق السيطرة خلال الشهر الماضي بعد أن سجل ارتفاع بنسبة 0.36٪.أفغانياً تابعت صحف باكستان الجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية السلام الأفغانية، لضمان الأمن الدائم في هذا البلد، ومقتل شرطية في مدينة جلال أباد على يد مسلحين مجهولين، ومقتل ثلاثة من رجال الشرطة الأفغانية في حادث تحطم مروحية جنوبي أفغانستان.// انتهى //11:32ت م0038