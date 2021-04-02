رام الله 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 20 وفاة، و2353 إصابة جديدة بالفيروس، و1956 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبدء تطعيم ذوي الأسرى في محافظة رام الله والبيرة، فيما سيتم التطعيم في باقي المحافظات الأحد المقبل.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس، وأصابت فلسطينيين واعتقلت 5 آخرين في الخليل والقدس وطوباس وجنين، واقتحمت خيمة استقبال أسير محرر، فيما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى.وأولت صحف الجمعة اهتمامًا بتأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن كورونا يشكل حربًا على العالم وأصابت كل القطاعات، وأن مواجهتها يتطلب جهد جماعي.وأوردت وصف عضو البرلمان الأوروبي عــن حزب الشــين فين كريــس ماكمانوس، موقف أوروبا من محاسبة إسرائيل، ومن المحكمة الجنائية، أنه متأخر وحرم فلسطين من العدالة.ونشرت تشديد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية سعيد أبو علي، على أهمية المشاركة الأوروبية في الرقابة على الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة.وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن، تعتبر الضفة الغربية "أرضا محتلة" من قبل إسرائيل، بعد تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح.// انتهى //12:08ت م0041