عمّان 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.23 في المئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1782.7 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 11.2 مليون دينار أردني مقارنة مع 6.5 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 72.4 في المئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 56.0 مليون دينار أردني، مقارنة مع 32.5 مليون دينار للأسبوع السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 41.0 مليون سهم، نُفذت من خلال 16913 صفقة.// انتهى //12:10ت م0042