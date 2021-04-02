تونس 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالعلاقات التونسية الجزائرية في ضوء الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم إلى تونس حاليًا، مخبرة عن استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد للوزير الجزائري، وبحث معه سبل توطيد ودعم العلاقات بين البلدين، والأوضاع في المنطقة.ونقلت إعلان قوات الأمن التونسية القضاء على عنصرين إرهابيين بمرتفعات محافظة القصرين وسط غرب تونس.وتابعت صحف الجمعة في الشأن الصحي بتونس تواصل تسجيل المزيد من الإصابات والوفيات في البلاد بفيروس كورونا المستجد، وسط استمرار عمليات التطعيم ضد هذا الوباء، بهدف الحد من انتشاره.وكتبت أن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة بمليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار مساع لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي.وأوردت صحف تونس تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية، من التجمعات في الأماكن المغلقة خلال الفترة القادمة قد تؤدي ذلك إلى موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.// انتهى //12:21ت م0044