الخرطوم 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إطلاع رئيس مجلس السيادية السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس رئيس بعثة الأمم المتحدة يونيتامس فولكر بيرتس، على الخطوات التي اتخذتها حكومة الفترة الانتقالية لاستكمال عملية السلام.وعرجت على إقرار الحكومة السودانية أمس زيادات جديدة في أسعار الوقود والدولار، فيما رفعت شركات الاتصال من تعرفتها، وسط مخاوف من تفاقم الأزمات الاقتصادية في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.وأولت صحف الخرطوم اهتمامًا بتجديد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية معالي البروفيسور إبراهيم الدخيري أمس خلال لقائه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ترحيب المنظمة بمبادرتي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».وأبرزت تفقد رئيس هيئة الأركان السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين أمس المشاريع التنموية التي تبنتها القوات المسلحة بمنطقة الفشقة الحدودية مع أثيوبيا.ولفتت صحف الجمعة الانتباه إلى دعوات الاتحاد الأفريقي لوزراء الخارجية والري بكل من السودان ومصر وأثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة الأسبوع المقبل.وركزت صحف السودان على مشاركة السودان أمس في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع حكومة اليابان عبر تقنية الاتصال المرئي.// انتهى //12:36ت م0046