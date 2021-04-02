نابلس 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس.وقالت مصادر أمنية ومحلية في نابلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر شرقي المدينة ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.وأكدت مصادر طبية إصابة خمسة فلسطينيين بالرصاص الحي ثلاث منها في القدم، وإصابتين في البطن والظهر ونقلت جميعها لمستشفى رفيديا لتلقي العلاج.// انتهى //12:54ت م0050