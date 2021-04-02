المنامة 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسأدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه مدينة خميس مشيط، في استهداف متواصل وممنهج للأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها في ما تتخذه من إجراءات وتدابير لردع هذه الاعتداءات الآثمة التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتبرهن على إصرار ميليشيا الحوثي على مواصلة الحرب وتقويض الأمن والاستقرار الإقليمي.// انتهى //13:20ت م0053