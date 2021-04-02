اقتصادي / إيطاليا تسجل عجزًا بنسبة 5.2% خلال الربع الأخير من 2020
الجمعة 1442/8/20 هـ الموافق 2021/04/02 م واس
روما 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس
سجّلت إيطاليا عجزًا بنسبة 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع فائض 1.9 % في نفس الفترة من 2019.
وذكر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء اليوم أنه على مدى العام بالكامل، سجل العجز 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن تدهور الأرصدة العامة في الربع الرابع يرجع إلى قفزة في إنفاق الحكومة وانخفاض الإيرادات المرتبطين بالجائحة.
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