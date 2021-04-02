إسلام آباد 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 5234 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و83 وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 678165 إصابة، منها 56347 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14613 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 607205 حالة.// انتهى //14:05ت م0057