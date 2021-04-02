كابول 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسقتل خمسة مدنيين وأصيب سبعة آخرون بجروح إثر انفجارين منفصلين في أفغانستان.وأوضح المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند الأفغانية عمر زواك أن خمسة مدنيين قتلوا اليوم إثر انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق سريع بمدينة "لشكرجه".وفي ولاية هرات؛ أكد المتحدث باسم حاكم الولاية جيلاني فارهاد أن قنبلة أخرى استهدفت حافلة مدنيين ما أدى إلى إصابة سبع نساء.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.// انتهى //14:13ت م0058