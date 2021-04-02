بريدة 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم سباقيه الرابع والعشرين والخامس والعشرين لموسم 1442هـ بنظام التجمع ، أمس ، بحضور مدير ميدان الملك سعود عبد العزيز التويجري وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.وتكون الحفل الرابع والعشرون من 7 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي ربحت من ( 1 إلى 3 ) ( 4 سنوات ) مسافة 1800م حققه الجواد ( باونتي) للمالك صالح المدفع .الشوط الثاني إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( 4 سنوات فأكبر ) والمخصص على مسافة 1800 م حققه الجواد (انوش) لأسطبل غنام .الشوط الثالث مفتوح الدرجات للخيل العربية على مسافة 1600م حققه الجواد ( شامح جودة) للمالك سعود الدامر .الشوط الرابع والمخصص إنتاج محلي ( أفراس ) من ( 0 إلى 1 ) ( 3سنوات ) على مسافة 1600م حققته الفرس ( هازال) للمالك سامي الديحاني .الشوط الخامس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( 3سنوات ) على مسافة 1600م حققه الجواد ( هذلان) لأسطبل ذيب المراقيب .الشوط السادس والرئيس والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أفراس ) ( 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م حققته الفرس ( شاعرة) للمالك أسامة الدغيري .الشوط السابع والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة ( 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م حققه الجواد ( أبو عفرا) للمالك ناصر الدرع .وتكون الحفل الخامس والعشرون من 6 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :الشوط الأول إنتاج محلي مفتوح الدرجات( 3سنوات ) على مسافة 1600م حققه الجواد ( متحرص) للمالك سليمان الدهام .الشوط الثاني مخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة ( 3سنوات ) على مسافة 1600م حققه الجواد ( كاتب التاريخ ) للمالك عادل الجمعان .الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أفراس ) ( 4 سنوات فأكبر )على مسافة 2000م حققته الفرس ( عمارة ) للمالك خميس الشمري .الشوط الرابع والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة ( 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 2000م حققه الجواد ( سعد المراجل ) للمالك طارق المسلم .الشوط الخامس والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 2000م حققه الجواد ( متنمر) للمالك ناصر الدرع .الشوط السادس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( 4 سنوات ) ( للخيالة المتمرنين ) على مسافة 2000 م حققه الجواد ( لوسان) للمالك حباب العتيبي .وفي نهاية الحفل توج نائب مدير عام الميدان كأس الدعم الثالث والعشرين لمالك الفرس ( شاعرة) أسامة الدغيري ، كما توج مدير عام الميدان كأس الدعم الرابع والعشرين لمالك الجواد ( متنمر ) ناصر الدرع .// انتهى //14:56ت م0061