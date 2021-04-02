صفوى 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 أبريل 2021 م واسدشنت أمانة المنطقة الشرقية أمس، مشروع "اروِ _عطشك" الخيري لتوزيع مياه الشرب للمشاة، ومحطة لقياس الوزن في ممشى جاوان بمدينة صفوى .وأكدت الأمانة على أهمية هذه المشاريع الخيرية والتثقيف الصحي والعمل التطوعي، وتأهيل أفراد المجتمع في دورهم التطوعي ومسؤوليتهم الاجتماعية، إضافة لأهمية دعم وتمكين الأسر المنتجة والحرفيين المشاركين في مختلف البرامج التي تقدمها البلدية لما يحقق لهم عائداً اقتصادياً.// انتهى //14:59ت م0062