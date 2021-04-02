كوناكري 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسأسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مبادرة صندوق العيش والمعيشة للتخلص من النفايات الصلبة بالمناطق الرئيسية في مدينة كوناكري عاصمة جمهورية غينيا، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة.وتهدف المبادرة إلى تحسين السلامة والظروف البيئية والاجتماعية من خلال توفير أفضل أنظمة مستدامة لجمع النفايات، وتحسين مشاريع الصرف الصحي في 33 دولة من أعضاء البنك الإسلامي للتنمية في أنحاء آسيا وأفريقيا.و ضمن أعمال المبادرة رعى رئيس الجمهورية ألفا كوندي أمس الأول بحضور الممثل الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور ألفا ديالو، حفل تسليم 56 شاحنة صرف صحي للوكالة الوطنية للنظافة العامة والصرف الصحي، لمواجهة التحديات المرتبطة بالتخلص العاجل من النفايات الصلبة بالمناطق الرئيسية في العاصمة.وتأتي هذه المساهمة ضمن الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمختلف بلدان العالم لتحسين سبل العيش الكريم لديهم.//انتهى//15:07ت م0064