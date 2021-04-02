جدة 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسأتلفت أمانة محافظة جدة 147 كلغم من الأسماك واللحوم والخضروات والمعجنات، و 40 كلغم من المواد الغذائية الفاسدة داخل موقع سكني يستخدم لتخزين وتحضير المواد الغذائية بنطاق حي البغدادية.وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أنه في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها الأمانة رُصد أحد المواقع العشوائية وهو عبارة عن سكن يحتوي على عدد من المخالفات تنوعت بين تخزين أنواع من اللحوم مجهولة المصدر، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطبقت بحقهم لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.// انتهى //16:38ت م0075