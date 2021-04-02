الباحة 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واساختتمت إمارة منطقة الباحة ممثلة في مجلس شباب المنطقة ، البرنامج التدريبي" باحة تثرينا "، الذي استمر لمدة 14 يوماً من الإثراء المعرفي والفكري والذهني مضمناً 6 دورات تدريبية تفاعلية إثرائية افتراضية، قدمها خمسة مدربين من روّاد المعرفة وذوي الخبرات في العديد من المجالات.ونوه رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران أن الدورات تضمنت مهارات الإعلام الجديد، ومهارات العلاقات العامة، وخدمات العملاء، بالإضافة إلى نظام العمل السعودي الجديد، وقيادة فرق العمل، والسكرتارية الحديثة وادارة المكاتب، فيما بلغ عدد المستفيدين منها 15103 مستفيدين من داخل المملكة وعدد من الجنسيات الأجنبية, وذلك على منصة المجلس عبر برنامج ZOOM, حيث إن جميع الدورات قُدمت للمستفيدين مجاناً وعمل على تنفيذها عدد 13 شابًا وفتاة بواقع 659 ساعة عمل .//انتهى//17:01ت م0079