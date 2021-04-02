الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واستوج وكيل إمارة منطقة جازان، علي عقيل ، و نائب رئيس مجلس إدارة رابطة فرق دوري الأحياء في المملكة، مرعي العواجي فريق سمبدوريا بلقب بطولة دوري رابطة فرق أحياء جازان لكرة القدم، التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.ونال سمبدوريا اللقب بفوزه على فريق الرشيد بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية في جازان.وحصل خالد عطيف (سمبدوريا) على لقب أفضل حارس مرمى في الدوري، فيما نال مهند أبو ريزه (الرشيد) لقب أفضل لاعب.كما تُوج فريق أمجاد الخشابية بلقب كأس رابطة فرق أحياء جازان، بعد فوزه أمس على برازيل جازان بركلات الترجيح.// انتهى //17:01ت م0080