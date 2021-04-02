واغادوغو 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 ابريل 2021 م واسلقي 6 مدنيين مصرعهم في كمين نصبه مسلحون مجهولون بمنطقة "دابلو" شمالي بوركينا فاسو.ونقلت وكالة الأنباء البوركينية تأكيد مصادر أمنية بالجهة، أن الضحايا جندتهم السلطات للقتال، فيما كانت المجموعة المستهدفة تقوم بعملية تمشيط بالمنطقة ، مشيرة إلى أن الهجوم وقع على بعد 120 كيلومترًا شمالي العاصمة واغادوغو.يذكر أن السلطات في بوركينافاسو كانت قد أنشأت منظمة "متطوعون للدفاع عن الوطن" في ديسمبر 2019، وهي تتكون من مدنيين ينفذون مهام مراقبة وجمع معلومات، إلى جانب القوات المسلحة، وغالبا ما يقاتلون جنبا إلى جنب مع قوات الدفاع والأمن.// انتهى //17:05ت م0081