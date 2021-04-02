تونس 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 ابريل 2021 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، بنظيره الجزائري، صبري بوقادوم وبحث معه سبل دفع العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والتّحضير للاستحقاقات القادمة.وأفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم، أنه خلال اللقاء تم التطرق أيضا إلى عدد من القضايا الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الملفّ الليبيّ، موضحين أهمّيّة دعم السّلطة التّنفيذيّة الجديدة لإنجاح المسار السّياسيّ الليبي في أفق الانتخابات المقبلة، بما يحفظ وحدة ليبيا ومناعتها .// انتهى //17:05ت م0082